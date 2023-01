DOW JONES, S&P 500, NASDAQ Jobdaten lindern Sorgen an der Wall Street – Dow Jones legt leicht zu

Die US-Arbeitsmarktdaten deuten auf weniger aggressive Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Die CureVac-Aktie legt nach ermutigenden Studienergebnissen auch an der New Yorker Börse zu.

New York Ein nachlassender Lohndruck und ein sich abschwächender Beschäftigungszuwachs in den USA haben die Zinssorgen an der Wall Street am Freitag gelindert.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,6 Prozent auf 33.119 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3824 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stand 0,1 Prozent höher bei 10.305 Punkten.

Im Dezember entstanden in den USA 223.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Das waren zwar etwas mehr als von Analysten erwartet, jedoch weniger als im November. Damit verlor der Arbeitsmarkt zum Jahresausklang weiter an Schwung.

Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 3,5 von 3,6 Prozent im November, während der Lohndruck ebenfalls nachließ. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz des Inflationssprungs weitgehend intakt sei, sagte Investmentexperte Richard Carter vom Vermögensverwalter Quilter Cheviot.

