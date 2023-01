Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Konjunkturdaten schieben Wall Street an – Airline-Aktien legen deutlich zu

Neue Zahlen zeigen: Die US-Inflation geht zurück, die US-Notenbank hat damit ihr Ziel erreicht. Das hilft natürlich den Aktienkursen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street kommen nach neuesten US-Konjunkturdaten aus der Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,1 Prozent höher bei 33.948 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 4002 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,7 Prozent auf 11.171 Stellen.

Die Erzeugerpreise in den USA legten im Dezember etwa um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 6,8 Prozent gerechnet. „Diese Zahlen zeigen, dass die Inflation zurückgegangen ist und die US-Notenbank Fed damit ihr Ziel erreicht hat“, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill in New York.

Die Preise gelten ab Fabriktor - also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Daher gelten sie als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen