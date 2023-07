Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Konjunkturdaten stützen US-Börsen – Tupperware gibt Comeback als Meme-Aktie

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Positive Überraschungen bei Konjunkturdaten und starke Konzernbilanzen treiben die Wall Street ins Plus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Freitag zur Eröffnung ein halbes Prozent höher bei 35.443 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 4566 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,1 Prozent auf 14.200 Stellen.

Der US-Kerninflationsindex PCE fiel im Juni überraschend deutlich auf eine Jahresteuerungsrate von 4,1 Prozent, nach 4,6 Prozent im Mai. Dies ist der niedrigste Wert seit September 2021. „Dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt, dürfte den Aktien eine gewisse Atempause verschaffen“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt beim Finanzdienstleister Spartan Capital Securities. „Nun können sich die Investoren wieder auf die Bilanzen konzentrieren, die weiterhin über den Erwartungen liegen.“

So verbuchte der Chiphersteller Intel wegen der mauen Nachfrage das sechste Quartal in Folge einen Umsatzrückgang, schrieb aber überraschend schwarze Zahlen. Die Aktie kletterte um 6,6 Prozent. In deren Sog gewannen die Titel der Intel-Rivalen Nvidia, Micron und Marvell gewannen zwischen knapp ein und zwei Prozent.

Blick auf weitere Einzelwerte

Tupperware: Eigentlich steckt der Frischhalteboxen-Anbieter tief in der Krise. Im Frühjahr hatte das Unternehmen noch daran gezweifelt, seinen Geschäftsbetrieb fortsetzen zu können. Die Aktie brach daraufhin ein. Nun legen die Tupperware Papiere seit einigen Handelstagen eine Rally hin und legte teilweise 350 Prozent zu. Manche Experten gehen davon aus, dass das Papier durch seinen Absturz im Mai nun als „Meme-Aktie“ wie zuvor Gamestop oder Bed Bath & Beyond gehandelt wird. Am Freitag gewinnt im vorbörslichen Handel keine Aktie mehr als die von Tupperware. Sie steht mit 15,8 Prozent im Plus

Börsenexperte Markus Koch: US-Konjunktur gewinnt überraschend an Dynamik

Procter & Gamble: Auch der Konsumgüterriese Procter & Gamble präsentierte seine Zahlen. Obwohl der Ausblick für das kommende Jahr die Erwartungen der Investoren nicht erfüllte, legte die Aktie zur Wall-Street-Eröffnung Handelsstart drei Prozent zu. Denn die Umsätze und der Gewinn des vergangenen Quartals fielen besonders gut aus, weil der Konzern wider Erwartungen des Markts weitere Preiserhöhungen durchsetzen konnte.

Palantir: Das Datenanalyseunternehmen Palantir profitiert vom KI-Hype an der Börse. Die Investmentbank Wedbush setzt das Kurziel des Unternehmens auf 25 US-Dollar, bei einem derzeitigen Kurs von rund 15 US-Dollar. Die Wedbush-Analysten glauben, dass Palantir ein Hauptakteur der KI-Revolution werden könnte. Die Papiere des durchaus umstrittenen Unternehmens legen im vorbörslichen Handel um mehr als sechs Prozent zu.

Mehr: Anleger zweifeln an automatischer Geldanlage