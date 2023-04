 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Konjunkturdaten verunsichern US-Anleger

Anlegerinnen und Anleger halten sich an der Wall Street zurück. Die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie und der US-Dienstleister stiegen stärker als erwartet.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben die Anleger an der Wall Street zum Wochenausklang vorsichtig gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 lagen rund eine Stunde nach Handelsstart am Freitag nahezu unverändert bei 33.821 beziehungsweise 4130 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 12.046 Stellen.

Der April-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie stieg auf 50,4 Punkte von 49,2 Stellen im Vormonat. Das Barometer für die US-Dienstleister kletterte auf 53,7 von zuvor 52,6 Zählern. Von Refinitiv befragte Experten waren von Rückgängen auf 49,0 beziehungsweise 51,5 Punkte ausgegangen.

„Dieser Anstieg hilft zu erklären, warum sich die Kerninflation hartnäckig hält, und deutet auf eine weitere Aufwärtsentwicklung oder zumindest eine gewisse Unnachgiebigkeit der Verbraucherpreise hin“, sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt beim Research-Haus S&P Global.

Blick auf weitere Einzelwerte

AT&T: Die Papiere des Telekommunikationsunternehmens profitieren von einer Heraufstufung von HSBC. Die Aktien gewinnen 3,6 Prozent.

