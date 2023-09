Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Konjunkturskepsis dominiert Wall Street – Anleger warten auf das Beige Book

Anleger ließen angesichts steigender Kosten die Finger vom US-Luftfahrtsektor. Zwei Airlines warnten vor höheren Treibstoffkosten aufgrund steigender Rohölpreise.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Die Inflations- und Konjunktursorgen lassen die Anleger an der Wall Street nicht los. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Mittwoch 0,2 Prozent auf 34.562 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq fielen um je 0,3 Prozent auf 4483 und 13.981 Punkte.

„Wenn man sich auf der ganzen Welt umschaut, verschlechtern sich die Wirtschaftsnachrichten aus China, die makroökonomischen Nachrichten aus Europa sind nicht gut. Irgendwann wird sich diese Nachfragesorge also auf den Markt auswirken“, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

