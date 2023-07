Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Kursrally geht weiter: US-Leitindex Dow Jones ein Prozent im Plus

Die Wall Street verzeichnet zwei Stunden nach Eröffnung deutliche Gewinne. Die Aktien der US-Großbanken Bank of America und Morgan Stanley ziehen an.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nachdem die Wall Street mit leichten Verlusten in den Handel gestartet war, geht knapp zwei Stunden nach Handelsstart die Kursrally vom Vortag weiter. Der Dow-Jones-Index steigt um knapp ein Prozent, der breiter gefasste S&P 500 wächst leicht um 0,3 Prozent auf 4568 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert indes 0,3 Prozent auf 15.795 Punkte. Investoren reagieren auf die vorgelegten Ergebnisse der beiden US-Großbanken Bank of America und Morgan Stanley.

Die Aktien beider Geldhäuser zogen in den ersten Handelsminuten um mehr als zwei Prozent an. Höhere Zinseinnahmen beflügelten das Geschäft der Bank of America und bescherten dem Institut im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent. Dagegen brockte eine Flaute im Geschäft mit Fusionen dem Konkurrenten Morgan Stanley einen Gewinnrückgang ein.

Blick auf die Einzelwerte:

