Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Nach höheren Erzeugerpreisen: US-Märkte sinken zum Auftakt

Die Preise ab Produzent waren im Juli höher als zuvor vermutet. Anleger befürchten, dass das Auswirkungen auf die Zinspolitik der US-Notenbank haben könnte.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Wieder aufgeflammte Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank haben der Wall Street am Freitag zu schaffen gemacht. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Freitag um etwa ein halbes Prozent. Am Bondmarkt warfen Investoren zweijährige US-Staatsanleihen, die besonders sensibel auf mögliche Veränderungen der Geldpolitik reagieren, aus den Depots. Dies trieb deren Rendite auf bis zu 4,905 Prozent.

Die US-Erzeugerpreise stiegen im Juli um überraschend starke 0,8 Prozent. „Die Vormonatszahlen wurden nach unten korrigiert, so dass es unter dem Strich gar nicht so schlimm ist“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. „Aber der Markt konzentriert sich auf die Juli-Daten.“ Er halte eine erneute Zinserhöhung der US-Notenbank von einem Viertel Prozentpunkt im September für möglich. Zuvor hatte die Fed-Bankerin Mary Daly gewarnt, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei.

