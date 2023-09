 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Nach unerwarteten Jobdaten: Wall Street öffnet im Plus

In den USA gibt es wieder mehr offene Stellen als erwartet. Anleger und Anlegerinnen hoffen daher auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Die wichtigsten US-Indizes legten am Freitag zunächst in der Hoffnung zu, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erreicht ist. Ausschlaggebender Grund für die Erwartungen sind die positiven Jobdaten außerhalb der Landwirtschaft. So liegt der Dow Jones bei 34.774 Punkten und damit 0,2 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags. Der breitere S&P 500 klettert auf etwa 4510 Zähler, also um etwa 0,1 Prozent.

Der Tech-Index Nasdaq startete ebenfalls positiv in den letzten Börsentag der Woche, verlor dann aber nach der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex an Schwung. Er verliert 0,1 Prozent und liegt bei 14.020 Zählern.

In den USA wurden im August mehr Stellen aufgebaut als erwartet. Es kamen 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen