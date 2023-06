 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Nasdaq, Dow Jones und S&P schließen deutlich im Plus

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die wieder gestiegene Kauflaune der US-Verbraucher hat Wall Street-Anlegern am Donnerstag Mut gemacht. Der Dow Jones gewann 1,3 Prozent auf 34.408 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.783 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4426 Punkte zu.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen den Angaben zufolge im Mai überraschend um 0,3 Prozent. „Derzeit warten eine Menge Leute aus Angst vor einer Rezession an der Seitenauslinie“, sagte David Russell, Manager beim Brokerhaus TradeStation. „Da diese Sorgen schwinden, wenden sie sich wieder Aktien zu.“ Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Unter Verkaufsdruck geriet dagegen die US-Währung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um 0,8 Prozent. Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend (MESZ) auf eine weitere Anhebung des Schlüsselsatzes verzichtet, aber zwei weitere Schritte bis zum Jahresende angedeutet.

Börsianer wiesen darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen am Donnerstag angehoben und für Juli den nächsten Schritt signalisiert habe. Die Bank von England (BoE) werde dem Beispiel in der kommenden Woche voraussichtlich folgen. Daher stiegen der Euro und das Pfund Sterling um jeweils etwa ein Prozent auf 1,0946 beziehungsweise 1,2785 Dollar.

Parallel dazu deckten sich Investoren mit Rohöl ein. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 70,56 Dollar je Barrel (159 Liter). Ein kräftiger Anstieg der Produktion chinesischer Raffinieren schürte Börsianern zufolge Spekulationen auf eine anziehende Nachfrage des weltgrößten Abnehmers.

Die Fast-Casual-Restaurantkette Cava Group Inc. hat sich bei ihrem Börsendebüt an der Wall Street mehr als verdoppelt, nachdem sie das Ziel für ihren Börsengang mit einer Einnahme von 318 Millionen Dollar übertroffen hat.

US-Börsenexperte Koch: „Wall Street reagiert gelassen auf Zinspause“

Die Aktien des Restaurants Cava eröffneten den Handel am Donnerstag bei 42 Dollar und stiegen um bis zu 113 Prozent. Das Unternehmen verkaufte am Mittwoch mehr als 14 Millionen Aktien für 22 Dollar pro Stück, nachdem es sie zuvor für 19 bis 20 Dollar vermarktet hatte, eine Spanne, die es zuvor erhöht hatte. Die Aktie schloss 99 Prozent im Plus. Der Börsengang des mediterranen Restaurants, einer der wenigen Lichtblicke in einem düsteren Jahr für Börsengänge in den USA, ist nach Angaben von Bloomberg der sechstgrößte des Jahres 2023, sogenannte Greenshoe-Aktien nicht eingerechnet.

Blick auf die Einzelwerte

Microsoft, Apple: Bei den Technologie-Titeln ging Microsoft mit einem Plus von 3,2 Prozent aus dem Handel und damit auf einem neuen Rekord-Schlussstand. Auch Apple verzeichnete nach einem Anstieg von 1,1 Prozent einen Rekord.

Manchester United: Die in den USA notierten Titel von Manchester United stiegen dagegen zeitweise um knapp 15 Prozent. Insidern zufolge verhandelt der englische Fußball-Erstligist exklusiv mit einem Konsortium um Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar über eine mehr als sechs Milliarden Dollar schwere Übernahme. Die Aktie schloss 6,8 Prozent höher.

Aldeyra Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen hat Fortschritte bei einem Medikament gegen Augenentzündugungen vermeldet. Die Papiere stiegen um 3,97 Prozent.

China-Aktien: Eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik gibt den US-Aktien von Firmen aus der Volksrepublik Rückenwind. Die Titel der Online-Händler Alibaba und JD.com stiegen um 3,18 und 3,42 Prozent. Die People's Bank of China (PBoC) hatte den Referenzzins für einjährige Kredite gesenkt.

Domino's Pizza: Papiere der Pizza-Kette legten um 6,46 Prozent zu. Die Investmentbank Stifel hatte die Titel zuvor von „Hold“ auf „Buy“ heraufgestuft.

Kroger: Bei den Aktienwerten gehörte Kroger mit einem Kursminus von 2,7 Prozent zu den Verlierern. Die Supermarkt-Kette verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar einen überraschend hohen Gewinn von 1,51 Dollar je Aktie, enttäuschte allerdings mit einem Umsatz von 45,17 Milliarden Dollar. Außerdem sei die Verbesserung der Gewinnmarge voraussichtlich nur vorübergehend, warnte Analyst Bill Kirk von der Investmentbank Roth.

Krypto-Sektor: Der Rutsch des Bitcoin-Kurses auf ein Drei-Monats-Tief zieht Aktien aus dem Kryptowährungs-Sektor nach unten. Aktien von Riot Platforms und Marathon Digital fielen um 1,77 und 3,41 Prozent. Coinbase stieg 0,65 Prozent, Microstrategy fiel um 1,75 Prozent.

