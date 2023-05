Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Nasdaq und S&P 500 nach positiven Tech-Nachrichten im Plus

Kursgewinne der Techkonzerne drängen den politischen Streit über die Anhebung der US-Schuldengrenze kurzzeitig in den Hintergrund. Doch eine Ratingagentur löst weitere Sorgen aus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Positive Nachrichten aus dem US-Technologiesektor haben viele Werte an der Wall Street am Donnerstag ins Plus gehievt, doch der Dow Jones verliert. Der Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung 0,1 Prozent niedriger bei 32.759 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann knapp ein Prozent auf 4153 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,8 Prozent auf 12.704 Stellen.

Für bessere Laune trotz anhaltender Sorgen um den US-Schuldenstreit und die globale Konjunktur sorgte eine optimistische Prognose bei Nvidia. Der Konzern erwartet einen Quartalsumsatz 50 Prozent über den Analystenerwartungen. Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) bescherte dem US-Chiphersteller einen Nachfrageboom.

„Das Wort des Monats ist KI“, sagte Sam Stovall, Chefstratege beim Analysehaus CFRA in New York. „Die Investoren sind stets auf der Suche nach Wachstumssektoren, und das sind im Moment die Halbleiter.“

