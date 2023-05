Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Nervöser Handel an der Wall Street – Regionalbanken erneut unter Druck

Die Bankenkrise verdirbt den Anlegern in New York die Stimmung. Hinzu kommen die Debatte über die Anhebung der Schuldengrenze sowie die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Sorge um die US-Regionalbanken ist am Dienstag überraschend zurückgekehrt. Die Institute Pac West und Western Alliance brachen bis zum Nachmittag (Ortszeit) im New Yorker Handel um rund 42 beziehungsweise 27 Prozent ein. Die Papiere wurden wegen zu hoher Volatilität immer wieder vom Handel ausgesetzt. Der KBW-Index der Regionalbanken verlor über fünf Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020.

Der Dow-Jones-Index verlor 1,1 Prozent auf 33.684 Punkte. Auch die Technologiebörse Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 12.080 Stellen nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,2 Prozent auf 4119 Zähler.

Es ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren, der die Anleger vergraulte. Nachdem die Regionalbank First Republic am Wochenende zunächst der US-Einlagensicherung FDIC unterstellt und anschließend zu großen Teilen an JP Morgan Chase verkauft wurde, war am Montag zunächst Ruhe eingekehrt.