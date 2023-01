 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Netflix gibt US-Börsen Schub – Wall Street schließt im Plus

Aufgrund von Sparmaßnahmen legen die Aktien des Möbelhändlers Wayfair um fast 20 Prozent zu. Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Arbeitsplätze.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Starke Zahlen von Netflix haben die Anleger an der Wall Street am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent höher auf 33.375 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,7 Prozent auf 11.140 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 3972 Punkte zu.

Netflix konnte mit einem stärker als erwartet ausgefallenen Kundenwachstum im vierten Quartal punkten. Die Aktien des Streamingdienstes zogen um 8,5 Prozent an. „Obwohl sich Netflix wirklich gut geschlagen hat und das sehr vielversprechend ist, wird es tatsächlich eine der schwierigsten Gewinnsaisons für Big Tech“, sagte Sylvia Jablonski, Investment-Expertin bei Defiance ETFs. Steigende Zinsen und düstere Konjunkturaussichten haben Unternehmen wie Microsoft und Amazon gezwungen, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen.

