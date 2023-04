 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Neue Konjunkturdaten stützen die Wall Street – Harley-Davidson-Aktie rutscht ab

Die Anzeichen für eine Abkühlung des heiß gelaufenen US-Arbeitsmarkts mehren sich. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel zuletzt höher als gedacht.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Neue US-Konjunkturdaten haben die Stimmung an der Wall Street aufgehellt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,1 Prozent höher bei 33.669 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 4100 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 11.997 Stellen.

Analysten zufolge hofften die Investoren, dass die jüngsten Wirtschaftszahlen die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten veranlassen. „Die Verlangsamung des Anstiegs der Erzeugerpreise ist ein Zeichen für eine zurückgehende Inflation. Die kletternden Zahlen bei Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe sind ebenfalls eine gute Nachricht für die Fed“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities.

