Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Neue Konjunkturdaten stützen die Wall Street – Märkte schließen im Plus

Die Anzeichen für eine Abkühlung des heiß gelaufenen US-Arbeitsmarkts mehren sich. Die Anleger hoffen auf nur noch kleinere Zinsschritte der Notenbank.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Neue US-Konjunkturdaten haben die Stimmung an der Wall Street am Donnerstag aufgehellt. Besonders die großen Tech-Werte legten zu. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 34.030 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte zwei Prozent auf 12.166 Stellen vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 4146 Zähler zu.

Analysten zufolge hoffen Investoren, dass die jüngsten Wirtschaftdaten die US-Notenbank zu nur kleineren Zinsanhebungen veranlassen. „Wir haben die Spitze des Inflationsberges erklommen, und es sieht so aus, als ob wir auf der anderen Seite wieder herunterkommen“, sagte David Russell vom Online-Broker TradeStation.

