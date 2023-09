Dow Jones, S&P 500, Nasdaq New Yorker Börsen öffnen positiv – Apple-Aktien wieder im Plus

Nach zwei Verlusttagen wegen eines möglichen iPhone-Verbots für chinesische Beamte geht es für Apple wieder bergauf. Die wichtigsten Indizes liegen im Plus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Zum Ende einer verlustreichen Woche haben sich die US-Anleger vorsichtig vorangetastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat am Freitag im frühen Handel bei 34.494 Punkten auf der Stelle, der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,3 Prozent auf 4462 Punkte an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent auf 13.811 Punkte.

Die Apple-Aktien stehen weiterhin im Fokus. Mehrere Berichte deuteten auf ein iPhone-Verbot im Dienst für chinesische Regierungsangestellte hin. Die Aktie schloss am Donnerstag mehr als 3 Prozent niedriger, nachdem sie bereits am Mittwoch um 4 Prozent gefallen war. Nach Börsenöffnung am Freitag liegt sie jedoch wieder bei 1,4 Prozent im Plus.