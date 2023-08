Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Schlechte Nachrichten aus China belasten auch US-Börsen

Die wichtigsten Indizes in den USA haben am Freitag leicht im Minus eröffnet. Zu den größten Verlierern gehört die Aktie des Online-Modehändlers Farfetch.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Talfahrt an den US-Börsen hält an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Freitag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 34.405 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 4348 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um ein Prozent auf 13.187 Punkte ab.

Für Nervosität sorgten schlechte Nachrichten aus China: Der seit mehr als anderthalb Jahren in der Krise steckende Immobilienentwickler Evergrande hat bei einem US-Insolvenzgericht Gläubigerschutz beantragt.

Experten fürchten, dass die Probleme im Immobiliensektor weiter um sich greifen könnten. Die in den USA notierten Aktien der chinesischen Unternehmen JD.Com und Alibaba fielen um 4,9 und 3,3 Prozent.

