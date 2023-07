Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Sommer-Rally in New York: US-Leitindex Dow Jones schließt auf Jahreshöchststand

Anleger blicken positiv auf die kommenden Firmenbilanzen. Belastend wirkt, dass die chinesische Wirtschaft sich aufgrund der schwachen globalen Nachfrage nur langsam erholt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York US-Anleger haben am Montag den anrollenden Firmenbilanzen zuversichtlich entgegengeblickt. Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent fester mit 34.585 Punkten und damit auf dem höchsten Stand des Jahres. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 4522 Zähler und die technologielastige Nasdaq um 0,9 Prozent auf 14.244 Stellen.

„Investoren stellen fest, dass die Wirtschaft wirklich widerstandsfähig war und die Unternehmensgewinne bislang ziemlich gut ausfallen“, sagte Chris Zaccarelli, Investmentexperte bei Independent Advisor Alliance. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal nimmt weiter Fahrt auf mit Tesla am Mittwoch und Bank of America , Morgan Stanley, Goldman Sachs und Netflix im Verlauf der Woche. Laut Refinitiv-Daten übertrafen 80 Prozent der 30 Unternehmen im S&P 500, die am Freitag Gewinne gemeldet hatten, die Erwartungen der Analysten.

