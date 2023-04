Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Sorge um First Republic Bank: Wall Street schließt deutlich im Minus

Anlegerinnen und Anleger sorgen sich um den Einlagenabfluss bei der US-Regionalbank First Republic. Die Aktie des Geldhauses liegt fast 50 Prozent in der Verlustzone.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Neue Sorgen um die Regionalbank First Republic verschrecken die Anleger: Der Dow Jones verlor ein Prozent auf 33.531 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab zwei Prozent auf 11.799 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 4072 Punkte ein.

Die First Republic hatte am Montag Abend Geschäftszahlen vorgelegt. Anlegern bereitete vor allem der überraschende Einlagenabfluss von mehr als 100 Milliarden Dollar Sorge, da Kunden zu größeren Instituten flüchteten, die als „too-big-to-fail“ gelten. Die Aktie verlor fast 50 Prozent und sank auf ein Rekordtief von 8,10 Dollar. „Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

