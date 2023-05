Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Sorgen um US-Schuldenobergrenze drücken Wall Street

An der Wall Street halten sich Anleger angesichts neuer des Streit um die Schuldengrenze zurück. Auch die Regionalbank Pacwest bereitet neue Sorgen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Sorgen um die US-Schuldengrenze machen die Anleger an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Donnerstagnachmittag in New York 0,8 Prozent tiefer bei 33.251 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent auf 4124 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag knapp im Plus bei 12.320 Stellen.

Der anhaltende Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze verdarb den Anlegern die Freude über positive Überraschungen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Erzeugerpreisen. „Es gibt aufgrund der Konjunkturdaten ein zunehmendes Gefühl, dass die Zinssätze im Laufe des Jahres niedriger sein werden. Ohne die Ungewissheit über die Schuldenobergrenze würde der Markt neue Höchststände erreichen“, sagte David Russell vom Online-Broker TradeStation.

„Die Tatsache ist, dass niemand wirklich weiß, was er davon halten soll. Die amerikanischen Staatsschulden sind mit unserem gesamten Finanzsystem verflochten, so dass es wirklich unmöglich ist, zu wissen, was im Falle eines Zahlungsausfalls passieren wird.“

