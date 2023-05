 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Starke Apple-Zahlen stützen Wall Street

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

Düsseldorf, New York Die Stimmung an der Wall Street hat sich nach einer Woche der Verluste wieder aufgehellt. Der US-Leitindex Dow Jones gewann gegenüber dem Vortag um 1,2 Prozent und liegt bei 33.520 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq kletterte um 1,6 Prozent auf 12.175 Zähler. Und auch der breit gefasste S&P 500 gewinnt 1,5 Prozent und notiert bei 4120 Punkten.

Vor allem starke Quartalszahlen von Apple stützen die New Yorker Börse am Freitag. Zwar verbuchte der US-Tech-Konzern den zweiten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge. Das Minus fiel aber nur etwas mehr als halb so hoch aus wie befürchtet. Apples Erlöse mit dem Smartphone-Modell iPhone wuchsen sogar überraschend um 1,5 Prozent auf 51,33 Milliarden Dollar.

„Es war eine schwierige Woche für den Aktienmarkt und die Probleme bei den US-Regionalbanken haben den Angstfaktor erhöht, aber die Apple-Zahlen waren wirklich stark“, sagte Peter Cardillo, Chefökonom beim Investitionsberater Spartan Capital Securities.

Durchatmen bei US-Regionalbanken nach Turbulenzen

Einen Erholungskurs schlugen auch die Titel der US-Regionalbanken ein, die am Donnerstag nach der Pleite der First Republic Bank und den Problemen bei Pacwest abgestürzt waren.

Die Anteilsscheine von Pacwest und Western Alliance gewannen rund 80 beziehungsweise 40 Prozent. Auch die Papiere von Konkurentinnen wie Zion, Keycorp, First Horizon und Comerica liegen im Plus. Damit machten sie ihre Einbußen vom Donnerstag wieder wett.

Ein Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Western Alliance, den das Geldhaus dementiert hat, hatte die Aktie am Donnerstag um 30 Prozent ins Minus gedrückt. Früher war die Rivalin Pacwest in die Krise gerutscht. Im Gespräch mit Investoren sucht sie nach strategischen Auswegen und will damit offenbar dem Schicksal der in einem Notverkauf an JP Morgan gegangenen First Republic entgehen.

Seit letztem Freitag haben 16 mittelgroße Banken nach Berechnungen von Reuters mehr als 57 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Der KBW Regional Banking Index ist in diesem Jahr um gut 30 Prozent gefallen. Alleine in diesem Monat hat er gut zwölf Prozent eingebüßt.

„Wir haben eindeutig eine Situation, in der der Markt die schwächsten Glieder nach Silvergate, Silicon Valley Bank und First Republic untersucht“, sagte Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell.



Blick auf weitere Einzelwerte:

Apple: Die Apple-Aktie gewann 4,9 Prozent. Zwar verbuchte der US-Konzern den zweiten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge. Das Minus fiel aber nur etwas mehr als halb so hoch aus wie befürchtet. Die Erlöse mit iPhones wuchsen sogar überraschend um 1,5 Prozent auf 51,33 Milliarden Dollar.

Pacwest: Die Aktien von Pacwest erholen sich um rund 80 Prozent. Am Donnerstag waren die Werte der US-Regionalbank um mehr als 40 Prozent in den Keller gerauscht, nachdem das Finanzinstitut erklärt hatte, es prüfe strategische Optionen.

Western Alliance: Der Börsenkurs von Western Alliance steigt um mehr als 36 Prozent. Gestern verloren die Aktien noch um rund 60 Prozent an Wert. Die Bank dementierte im Anschluss daran einen Medienbericht über einen möglichen Verkauf.



