Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Starke Jobdaten stützen die Wall Street – Spekulationen um größeren Zinsschritt

Angesichts der Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt ist eine noch schnellere Straffung der Geldpolitik möglich. Das treibt die Papiere von Finanzwerten an.

Das „Fearless Girl“ an der New Yorker Wall Street. (Foto: AP) New York City

New York Positiv gewertete Signale vom US-Arbeitsmarkt stützen die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,2 Prozent höher bei 34.758 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 4541 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 14.267 Punkte.

Vor allem die im März auf ein Zwei-Jahres-Tief gesunkene Arbeitslosenquote machte den Anlegern Mut. Der Stellenaufbau fiel zwar mit 431.000 geringer aus als erwartet. Die Februar-Daten wurden jedoch deutlich nach oben revidiert.

Bei den Einzelwerten stach vor allem Gamestop hervor. Die Papiere des Videospiele-Verkäufers, die monatelang im Zentrum von Spekulationen von Kleinanlegern standen, stiegen um 12,4 Prozent. Eine Umwandlung der bestehenden Aktien in eine größere Zahl zu einem geringeren Wert werde die Titel leichter handelbar machen und weitere Privatinvestoren anziehen, sagten Händler.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen