Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Steigende Anleiherenditen setzen Wall Street zu – Aktie des Impfstoffentwicklers Novavax stürzt rund 25 Prozent ab

Aufgrund der robusten US-Konjunktur rechnen Anleger mit einer erneuten Zinserhöhung der Fed. Die Kinokette AMC verliert nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Steigende Renditen der US-Bonds wegen neu entflammter Zinssorgen drücken die Aktienkurse an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Mittwoch 0,1 Prozent tiefer bei 32.636 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent auf 3959 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent 11.409 Stellen.

Robuste Konjunkturdaten wie der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie ließen Anleger befürchten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen stärker als zuletzt angenommen anhebt.

Daraufhin flogen Staatsanleihen aus den Depots. Die Rendite der zweijährigen US-Bonds stieg auf 4,887 Prozent im Vergleich zu 4,797 Prozent am Dienstag. Die zehnjährigen Papiere rentierten mit 3,985 Prozent nach zuvor 3,914 Prozent. "Die steigende Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ist nur ein natürlicher Gegenwind für die Aktienbewertungen", sagte Matt Stucky, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Northwestern Mutual Wealth. Wenn Anleiherenditen steigen, wird eine Anlage in Aktien weniger attraktiv, was die Aktienkurse nach unten drückt.

