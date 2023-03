Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Steigende Anleiherenditen setzen Wall Street zu – Aktie des Impfstoffentwicklers Novavax stürzt über 25 Prozent ab

Aufgrund der robusten US-Konjunktur rechnen Anleger mit einer erneuten Zinserhöhung der Fed. Die Kinokette AMC verliert nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Steigende Renditen der US-Staatsanleihen haben die Anleger an der Wall Street am Mittwoch beunruhigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung kaum verändert bei 32.656 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3963 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 11.448 Punkte nach. Wenn Anleiherenditen steigen, wird eine Anlage in Aktien weniger attraktiv, was die Aktienkurse nach unten drückt.

Die Rendite der zweijährigen US-Bonds stieg auf 4,845 Prozent nach 4,797 Prozent am Dienstag. Anleger befürchteten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen wegen der robusten Konjunktur stärker als ursprünglich angenommen anheben würde.

„Der Markt befindet sich immer noch in einer abwartenden Haltung. Die Investoren wissen nicht, ob die Renditen abheben und einen weiteren großen Anstieg verzeichnen werden oder ob es sich nur um eine kleine Gegenbewegung handelt“, sagte Adam Sarhan, Geschäftsführer der Investmentfirma 50 Park.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen