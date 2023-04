Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Steigende Ölpreise treiben Anleger an der Wall Street um

Bei den Einzelwerten rutschten die Titel von Tesla trotz der Rekordauslieferungen im ersten Quartal um rund vier Prozent ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der Anstieg der Ölpreise nach der überraschenden Förderkürzung des Ölkartells Opec plus schürt an der Wall Street erneut die Furcht vor einer anziehenden Inflation und steigenden Zinsen. Dies setzte am Montag vor allem den technologielastigen Nasdaq-Index unter Druck, der zur Eröffnung um 0,6 Prozent auf 12.145 Punkte nachgab. Der breit gefasste S&P 500 eröffnete leicht schwächer bei 4103 Zählern. Dagegen zog der Dow-Jones-Index um ein Prozent auf 33.591 Punkte an.

Kursgewinne verbuchten vor allem Ölkonzerne wie Chevron und Exxon Mobil , die um mehr als vier Prozent anzogen.

