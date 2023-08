 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Tech-Werte legen zu – Ölpreise geben nach

Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der Mitschriften der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed – und agieren an der Börse daher zunächst zurückhaltend.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Wichtige Termine im Wochenkalender und trübe Nachrichten aus China halten die Anleger an der Wall Street auf Trab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag 0,04 Prozent im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,44 Prozent zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag 0,76 Prozent im Plus.

Der Dollar war als sicherer Hafen gefragt. Der Dollar-Index, der aus einem Korb von sechs Währungen berechnet wird, legte um 0,19 Prozent zu.

Die Investoren warteten vor allem auf die Veröffentlichung der Mitschriften der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, sagte Tina Teng, Analystin beim Broker CMC Markets. Im Rampenlicht stünden ebenfalls die am Dienstag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen. „Aber auch die Quartalsergebnisse der großen Einzelhändler wie Home Depot und Walmart könnten uns zeigen, wie es um die Stimmung der US-Verbraucher bestellt ist“, sagte die Expertin.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen