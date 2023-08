 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger halten sich an der Wall Street zurück – Rabattaktion belastet Tesla-Aktie

Im Einzelhandelssektor überzeugte Target mit einem besser als erwartet ausgefallenen Gewinnanstieg im Quartal. Die Aktien zogen deutlich an.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt US-Anleger haben sich am Mittwoch in Erwartung geldpolitischer Signale mit Aktienkäufen weitgehend zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand 0,3 Prozent höher bei 35.058 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,1 Prozent im Plus bei 4443 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 13.599 Punkte.

Die Investoren blickten vor allem auf die Mitschriften der vergangenen Notenbanksitzung, die am Abend (20.00 Uhr MESZ) veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise liefern, wie viele Fed-Entscheidungsträger der Meinung sind, dass die Zinsen für länger nicht weiter erhöht werden müssten. Laut dem Fedwatch-Tool der CME Group liegen die Wetten der Händler auf eine Zinserhöhungspause im September bei fast 91 Prozent.

