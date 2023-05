Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich nach Zinsentscheid zurück – US-Regionalbanken auf Erholungskurs

Im Chipsektor verdarb eine enttäuschende Prognose des Halbleiterkonzerns AMD die Stimmung. Grund dafür war das schwächelnde PC-Geschäft.

Düsseldorf, New York Nach dem Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch weiter zurückgehalten. Die Erhöhung um 0,25 Punkteentsprach den Erwartungen der Analysten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 33.680 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 stand 0,4 Prozent höher bei 4136 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,7 Prozent im Plus auf 12.157 Punkten.

Die Aktien von Regionalbanken wie PacWest und Western Alliance erholten sich etwas von ihrem jüngsten Ausverkauf. Die Aktien von PacWest stiegen um 3,6 Prozent, nachdem sie am Dienstag um fast 28 Prozent gefallen waren. Western Alliance kletterte um etwa zwei Prozent nach oben, nachdem sie am Dienstag 15 Prozent verloren hatten.

Im Chipsektor verdarb eine enttäuschende Prognose von AMD die Stimmung. Die Titel verloren mehr als acht Prozent. Der Chiphersteller AMD erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Dollar und lag damit etwas unter den Erwartungen der Analysten. Grund sei das schwächelnde PC-Geschäft, teilte das kalifornische Unternehmen mit. Eine Prognosesenkung schickte auch die Aktien von Estee Lauder auf Talfahrt. Die Papiere der US-Kosmetikfirma sackten um mehr als 15 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet für 2023 einen Umsatzrückgang zwischen zehn und zwölf Prozent im Vergleich zu seiner früheren Prognose für einen Rückgang zwischen fünf und sieben Prozent. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie dürfte sich halbieren. Zuvor war der Konzern von einem Rückgang um 27 bis 29 Prozent ausgegangen. Grund für die trüberen Aussichten sei eine unerwartet langsame Erholung des Reiseeinzelhandels in Asien trotz der Lockerung der Corona-Beschränkungen. Anleger sollten auf den US-Leitindex S&P 500 achten, der aktuell die charttechnische Schlüsselmarke von 4200 Punkten testet. Ein Überwinden dieser Marke würde laut Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, eine strategische Trendwende komplettieren. „Deren rechnerisches Anschlusspotenzial lässt sich auf rund 700 Punkte taxieren und würde perspektivisch sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 4819 Punkten ermöglichen“, erläutert er. „Im Ausbruchsfall müsste es ‚buy in May‘ lauten“. Um diese aktuelle Chance nicht zu verspielen, gilt es, die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 4036 Punkten liegt, nicht mehr zu unterschreiten. Blick auf weitere Einzelwerte: Eli Lilly: Die Aktie des Pharmaunternehmens stieg um 7,1 Prozent. Klinische Studiendaten haben zeigten, dass das Donanemab-Präparat des Unternehmens das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verlangsamt. Match Group: Die Aussicht auf eine höhere Wachstumsdynamik bei der Dating-App „Tinder“ kommt bei Anlegern der Betreiber-Firma Match gut an. Die Aktien steigen um 1,9 Prozent an. Bei Tinder seien Änderungen an der Produkt- und Marketingausführung erfolgt, die zwar noch nicht in den Ergebnissen sichtbar seien, aber erste Anzeichen einer größeren Dynamik zeigten, teilte der Mutterkonzern mit. Chegg: Die Aktien des Online-Buchverleihers erholten sich am Mittwoch um 14 Prozent, nachdem sie am Vortag um bis zu 48 Prozent gefallen waren. Das Unternehmen äußerte sich auf seiner Bilanzpressekonferenz besorgt über den Aufstieg der künstlichen Intelligenz als Bedrohung für sein Kerngeschäft. CEO Dan Rosensweig sagte auch, dass die Panik, die den Aktienkurs abstürzen ließ, „außerordentlich übertrieben“ war. Generac: Die Aktie des Energietechnikunternehmen gewann 16 Prozent, nachdem die Quartalsergebnisse die Erwartungen der Analysten übertrafen. Laut StreetAccount meldete Generac einen bereinigten Gewinn von 63 Cents pro Aktie gegenüber den erwarteten 48 Cents. Mehr: Cathie Wood kauft jetzt diese beiden Biotech-Aktien