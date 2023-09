Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich vor Inflationsdaten zurück – Wall Street schließt im Minus

Westrock will zusammen mit dem irischen Mitbewerber Smurfit Kappa einen der größten Verpackungshersteller der Welt schaffen. Das erfreut die Aktionäre.

.In Erwartung richtungsweisender Inflationsdaten sind die Anleger an den US-Börsen am Dienstag auf der Hut geblieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 34.645 Punkten. Der technologielastige Nasdaq büßte ein Prozent auf 13.773 Zähler ein und der breit gefasste S&P 500 0,6 Prozent auf 4461 Stellen

Die Anleger warten Börsianern zufolge auf die Daten zu den US-Verbraucherpreisen für August, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Der jüngste Anstieg der Ölpreise und starke Wirtschaftsdaten haben Sorgen über eine hartnäckige Inflation geschürt und Zweifel an einem Ende der Straffung der US-Geldpolitik genährt.

"Es sieht so aus, als würde die Fed den September auslassen, aber die Inflationsdaten, die wir bis November erhalten, sind von entscheidender Bedeutung und der Markt ist an einem Punkt angelangt, an dem eine weitere Straffung großen Gegenwind bedeuten könnte", sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital LLC..

