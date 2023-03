Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich vor Zinsentscheid zurück – Orbit-Aktie schnellt um 60 Prozent nach oben

Das Ringen um weitere finanzielle Hilfen bei der First Republic Bank macht Investoren nervös. Die Aktie der US-Regionalbank verliert wieder deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hält auch die Anleger an der Wall Street in Atem. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Mittwoch kaum verändert bei 32.570 beziehungsweise 4002 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq trat mit 11.858 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle.

Probleme bei Geldhäusern wie Silicon Valley Bank und Credit Suisse aufgrund steigender Zinsen hatten zuletzt Erwartungen geschürt, dass die Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation künftig kleinere Zinsschritte macht, um eine breitere Krise zu verhindern.

Analysten zeigten sich aber skeptisch. „Um das Bankenproblem zu lösen, müsste man wirklich zu sehr niedrigen Zinssätzen zurückkehren, und ich glaube nicht, dass das passieren wird“, sagte Paul Nolte, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Kingsview in Chicago.

