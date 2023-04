 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger halten sich zurück – Bankbilanzen bleiben im Fokus

Die Aktien von Prometheus Biosciences schnellen um knapp 70 Prozent nach oben. Grund ist ein milliardenschweres Übernahmeangebot von Merck.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor den anstehenden Bilanzen weiterer US-Großbanken ist die Wall Street weitgehend stabil in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag um 0,1 Prozent fester mit 33.922 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat bei 4135 Zählern auf der Stelle. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq zeigte sich mit 12.108 Punkten wenig verändert.

„Bislang waren die Zahlen ermutigend und haben die Befürchtungen hinsichtlich der Rentabilität der Banken gemildert. Aber die Dinge werden in Zukunft schwieriger werden“, sagte Stuart Cole, Ökonom bei Equiti Capital. „Bei regionalen Banken wird die Rentabilität leiden, da sie gezwungen sind, sich auf die Sicherstellung einer angemessenen Liquidität statt auf die Kreditvergabe zu konzentrieren, während die größeren Banken angesichts der Anzeichen einer sich verlangsamenden Wirtschaft vor schwierigeren Zeiten stehen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen