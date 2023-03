Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich zurück – Spannung vor Powell-Rede im US-Kongress

Facebooks Mutterkonzern Meta plant laut Medienberichten weitere Entlassungen. Die Börsianer in New York reagieren positiv.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Börsenbarometer an der Wall Street bewegen sich zu Handelsbeginn in New York fest, aber verhalten. Der Dow Jones liegt bei 33.251 Zählern mit 0,5 Prozent im Minus, der S&P 500 notiert minus 0,9 Prozent und 4014 Zähler und der technologielastige Nasaq fällt um rund ein Prozent auf einen Wert von 11.567.

Grund für die Zurückhaltung der US-Anleger könnte die bevorstehende Rede von Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress sein. Die Börse erhofft sich vom Fed-Chef Hinweise auf zukünftige Zinsschritte der US-Notenbank. „Klingt er zu skeptisch, was sein Vertrauen in den Rückgang der Inflation anbelangt, kann das zu Verstimmungen an der Börse führen“, sagt Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

