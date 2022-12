Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger halten sich zurück – Tesla-Aktie büßt erneut an Wert ein

Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zinsaussichten bestimmen das Geschehen an den Märkten. An der Wall Street herrscht zunächst Vorsicht.

Düsseldorf oti

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Anleger in den USA gehen wegen Konjunkturdaten am letzten Handelstag vor Weihnachten in Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten je 0,1 Prozent Anstieg auf 33.064 beziehungsweise 3.827 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 10.438 Zähler.

Die kurz vor Börseneröffnung veröffentlichten Daten zu Konsum-Ausgaben – ein Inflationsmaß, das die US-Notenbank (Fed) besonders beobachtet – konnten die Anleger nicht überzeugen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

US-Verbraucher steigerten ihre Ausgaben im November nur um magere 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,9 Prozent im Oktober. Die Verbraucher bilden mit ihren Ausgaben das Rückgrat der US-Wirtschaft.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen