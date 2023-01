Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger nach holprigem Bilanzstart verhalten

Die Quartalszahlen der US-Banken weckten keine Euphorie an der Börse. Gleichzeitig geht die Talfahrt bei der Tesla-Aktie weiter.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Zum Auftakt der US-Bilanzsaison sind die Anleger an der Wall Street auf der Hut geblieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitagmittag kaum verändert bei 34.200 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq verloren je 0,1 Prozent auf 3977 und 10.994 Punkte.

Die vorgelegten Geschäftszahlen der großen US-Finanzinstitute weckten keine Euphorie, allzu böse Überraschungen blieben aber auch aus. „Die Ergebnisse der Banken fielen solide aus“, fasste Bankenanalyst Peter Torrente von KPMG zusammen. Während einerseits steigende Risikovorsorgen für möglichen Kreditausfälle und ein schwächelndes Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) die Ergebnisse belasteten, profitierten die Geldhäuser andererseits von höheren Zinseinnahmen.

Der Branchenprimus JP Morgan steigerte den Gewinn um sechs Prozent auf elf Milliarden Dollar. Die Aktien drehten nach anfänglichen Verlusten sogar ins Plus und lagen rund zwei Prozent höher.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen