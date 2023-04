Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger nervös – Bilanzen und Zinsen im Blick

In den USA geht die Bilanzsaison weiter. Enttäuschende Zahlen von Netflix und Morgan Stanley sorgen für Zurückhaltung an der Wall Street.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Durchwachsene Konzernbilanzen und Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed machen die Investoren an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer bei 33.906 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 4151 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,1 Prozent auf 12.163 Stellen vor.

Die mit Spannung erwarteten Zahlen und Prognose von Netflix, die am Dienstagabend nach einer Reihe Bankbilanzen den Beginn der Berichtssaison bei US-Technologieriesen eingeläutet hatten, haben die Investoren nicht begeistert. Der Streaming-Dienst erwartet für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,86 Dollar. Von Refinitiv befragte Experten sind von 3,05 Dollar ausgegangen.

