 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger reagieren zurückhaltend auf Jobdaten

Die US-Arbeitsmarktdaten verunsichern die Investoren. Die Indizes Dow-Jones und S&P500 eröffneten am Freitag schwächer, weil die Daten auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeuteten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Gemischt aufgefasste Signale vom US-Arbeitsmarkt haben an der Wall Street am Freitag für Zurückhaltung gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,2 Prozent niedriger bei 33.840 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 4406 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stand 0,1 Prozent höher bei 13.686 Punkten.

Während mit 209.000 neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft weniger Stellen aufgebaut wurden als erwartet, blieben die Investoren angesichts eines robusten Lohnwachstums in Deckung. „Die heutigen Zahlen bestätigen, dass der Arbeitsmarkt immer noch stark ist(...), und dieser Bericht gibt der Fed grünes Licht für eine Zinserhöhung“, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities.

Trotz der Zinserhöhungen in den USA läuft der Arbeitsmarkt noch weitgehend rund und die Firmen schaffen viele Jobs. Ökonomen hatten mit 225.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Zudem kamen im Mai revidiert nur 306.000 Jobs hinzu und nicht wie ursprünglich gemeldet 339.000 Stellen.

