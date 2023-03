Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger schieben Angst vor Ansteckung bei Banken beiseite

Die Werte zahlreicher US-amerikanischer Geldhäuser erholten sich zu Wochenbeginn. Erneute Kopfschmerzen bereitet jedoch die angeschlagene First Republic Bank.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Denver, New York Nach der Not-Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse haben Anleger an der Wall Street zum Wochenstart aufgeatmet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 1,2 Prozent höher auf 32.244 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 11.675 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 3951 Punkte zu.

„Es gibt mehr gute Nachrichten als schlechte Nachrichten an der Bankenfront“, sagte Art Hogan, Stratege beim Vermögensverwalter B Riley Wealth. „In erster Linie nimmt die Fusion von Credit Suisse und UBS sicherlich viel Stress aus dem globalen Bankensystem, und die Signature Bank, die am Wochenende einen Interessenten gefunden hat, war auch etwas, bei dem sich die Anleger zumindest zuversichtlicher fühlen.“

