Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger sind vor US-Zinsentscheid vorsichtig – Chip-Aktien geben deutlich nach

Auf den Verkaufszetteln stehen vor allem Technologiewerte. Diese hatten zuletzt aufgeholt, der Nasdaq-Index ist seit Jahresanfang um zwölf Prozent gesteigen.

New York Die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank in dieser Woche setzt die Wall Street unter Druck. Nach der Rally zum Jahresauftakt nahmen US-Anleger am Montag Gewinne mit. –

Der technologielastige Nasdaq-Index gab zur Eröffnung rund ein Prozent auf 11.512 Punkte nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent schwächer, der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,5 Prozent.

Auf den Verkaufszetteln standen vor allem Technologiewerte. Diese hatten zuletzt deutlich aufgeholt, weil eine Abkühlung der Inflation und eine Verlangsamung der Wirtschaft Anleger auf ein langsameres Tempo bei den Zinsschritten hoffen ließ.

Der Dax hat seit dem 2. Januar rund acht Prozent zugelegt und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie der S&P 500. Auffallend ist: Der Technologieindex Nasdaq schoss in diesem Zeitraum um zwölf Prozent nach oben, der industrielastige Dow-Jones-Index liegt nur 2,5 Prozent im Plus.

