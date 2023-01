Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger sind vor US-Zinsentscheid vorsichtig – Ford gerät nach Preissenkung für E-Mustang unter Druck

Auf den Verkaufszetteln stehen vor allem Technologiewerte. Eine Schlappe vor Gericht setzt indes den Aktien des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson& Johnson zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank in dieser Woche setzt die Wall Street unter Druck. Nach der Rally zum Jahresauftakt nehmen US-Anleger am Montag Gewinne mit.

Der technologielastige Nasdaq-Index führt die Verluste im Mittagshandel mit minus 1,5 Prozent auf 11.447 Punkte an. Der Dow-Jones-Index gibt 0,3 Prozent auf 33.869 Zähler nach, der breiter gefasste S&P 500 sank um rund ein Prozent auf 4033 Punkte.

Auf den Verkaufszetteln standen vor allem Technologiewerte. Diese hatten zuletzt deutlich aufgeholt, weil eine Abkühlung der Inflation und eine Verlangsamung der Wirtschaft Anleger auf ein langsameres Tempo bei den Zinsschritten hoffen ließ.

Börsianer rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte anheben wird. Am Donnerstag werden von der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England Zinsschritte von jeweils 50 Basispunkten erwartet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen