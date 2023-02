Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger trauen sich vor Fed nicht aus der Deckung

Jüngste Signale vom US-Arbeitsmarkt deuteten auf Erfolge der Fed im Kampf gegen hohe Inflation hin. Wird das die US-Notenbank berücksichtigen?

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die Anleger an der Wall Street die Füße weitgehend still gehalten. Der Dow-Jones-Index verlor am Mittwoch 0,4 Prozent auf 33.967 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq standen je 0,1 Prozent tiefer bei 11.574 und 4073 Punkten.

Für den Zinsbeschluss am Abend (20.00 MEZ) erwarten Experten eine Anhebung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um einen Viertel Prozentpunkt. Anleger werden vor allem die ausführenden Worte von Fed-Chef Jerome Powell nach Hinweisen auf den künftigen Zinspfad abklopfen.

Jüngste Signale vom US-Arbeitsmarkt deuteten auf Erfolge der Fed im Kampf gegen die Teuerung hin. Im Januar entstanden nach Daten des Personaldienstleisters ADP nur 106.000 Jobs. Experten hatten mit einem Stellenzuwachs im Privatsektor von 178.000 gerechnet, nach revidiert 253.000 im Dezember.

