 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger vor Firmenbilanzen zurückhaltend

Starke Zahlen von Netflix hatten am Freitag für Euphorie an der Wall Street gesorgt. Nun halten sich Anleger angesichts der anstehenden Firmenbilanzen zurück.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor einer Flut an Firmenbilanzen haben US-Anleger zum Wochenstart die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zum Handelsstart am Montag minimal fester bei 33.415 und 3977 Punkten. Der technologielastige Index Nasdaq lag 0,2 höher bei 11.165 Zählern. Starke Zahlen von Netflix hatten die Anleger an der Wall Street zuletzt in Kauflaune versetzt.

Nach oben ging es unterdessen für die Aktien des Cloud-basierten Softwareunternehmens Salesforce. Die Titel zogen um knapp zwei Prozent an, nachdem einem Insider zufolge sich der Hegdefonds Elliott für mehrere Milliarden Dollar bei dem SAP-Rivalen eingekauft hat. Gefragt waren auch Chiphersteller. Die Rivalen Qualcomm und Advanced Micro Devices kletterten jeweils um rund drei Prozent, nachdem das Brokerhaus Barclays beide Konzerne auf „overweight“ von zuvor „equal-weight“ hochgestuft hatte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen