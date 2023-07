Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger vor weiteren Bilanzen vorsichtig optimistisch

Anleger halten sich an der Wall Street zurück und warten auf weitere Signale. Die US-Wirtschaft steuert derweil aus Sicht von Finanzministerin Yellen nicht mehr auf eine Rezession zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung weiterer Firmenbilanzen haben sich die US-Aktienanleger am Montag mit angezogener Handbremse vorangetraut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,1 Prozent höher bei 34.559 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 4514 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,5 Prozent auf 14.177 Punkte.

Nach den Kursgewinnen der vergangenen Woche brauchten die Börsen eine Atempause, sagten Marktteilnehmer. Eine rückläufige Inflation hatte Hoffnungen geschürt, dass die US-Notenbank ihre geldpolitischen Straffungen bald beenden könnte. „Der Markt möchte nun mehr Informationen über die Gewinne, um zu sehen, ob die Stärke der letzten Monate gerechtfertigt ist oder nicht“, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender vom Vermögensverwalter Great Hill Capital LLC.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen