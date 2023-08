Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger vor Wirtschaftsdaten weiter in Kauflaune

Auf der Gewinnerseite standen die Aktien von 3M und Goldman Sachs. Die Aussicht auf zunächst hoch bleibende Zinsen stützte den Dollar.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Im Vorfeld wichtiger Inflations- und Konjunkturdaten sind die Anleger an der Wall Street optimistisch in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 zogen am Montag jeweils rund 0,5 Prozent auf 34.513 beziehungsweise 4424 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte etwas stärker auf 13.667 Punkte.

Investoren warteten auf weitere Hinweise zum nächsten Schritt der US-Notenbank Fed, sagte Peter Andersen von Andersen Capital Management. Diese erhofften sich die Anleger von dem am Donnerstag anstehenden Preisindex für private Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed.

Weitere Hinweise zur Widerstandskraft der US-Wirtschaft könnten die am Freitag anstehenden US-Jobdaten liefern. „Der Markt wird wahrscheinlich leicht positiv beginnen, aber in einer Warteschleife bleiben, bis die Anleger diese wichtigen Datenveröffentlichungen diese Woche verdauen können.“

