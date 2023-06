Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger vorsichtig – Geopolitik und Konjunktur im Blick

In den USA halten sich Anlegerinnen und Anleger zum Wochenbeginn zurück und warten die weitere Entwicklung in Russland ab. Papiere des E-Auto-Bauers Lucid gewinnen deutlich.

New York Geopolitische Sorgen nach der Söldner-Rebellion in Russland und die Erwartung neuer Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf haben die US-Anleger am Montag vorsichtig gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung kaum verändert bei 33.731 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 4345 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 13.469 Stellen.

Die Anleger warteten auf weitere Entwicklungen in Russland nach dem abgebrochenen Söldner-Aufstand. Zudem erhoffen sie sich von den für die nächsten Tage geplanten Konjunkturdaten Hinweise auf die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Im Kalender stehen etwa die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt

„Die Art und Weise, wie die Anleger jetzt kaufen oder verkaufen, wird von der Erwartung abhängen, ob es Ende des nächsten Monats eine Zinserhöhung geben wird“, sagte Randy Frederick vom Brokerhaus Charles Schwab. „Deshalb werden alle Wirtschaftszahlen, die wir bis dahin erhalten, einen Einfluss auf den Aktienmarkt haben.“

