 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger vorsichtig – Schuldenstreit im Blick

Die Hoffnung auf eine Einigung im Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze ist Analysten zufolge bereits in den Aktienkursen eingepreist.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Sorgen vor einem möglichen US-Zahlungsausfall haben die Laune der Anleger an der Wall Street gedämpft. Der US-Leitindex verlor am Montag im Verlauf 0,3 Prozent auf 33.329 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 12.710 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4195 Punkte zu.

Die nur noch recht kurze Frist für einen Kompromiss im Streit über die Verlängerung der Schulden-Obergrenze vor der von US-Finanzministerin Janet Yellen ausgerufenen „harten Deadline“ zum Stichtag 1. Juni sorgte für Nervosität bei den Investoren.

Nach Börsenschluss sollen die direkten Gespräche zwischen Präsident Joe Biden und dem führenden Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, fortgesetzt werden. „Alle Augen sind auf das Treffen gerichtet. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise darauf, wie sich das Ganze weiter entwickelt“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen