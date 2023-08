Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger warten vor Arbeitsmarkt-Zahlen ab

Die Anleger warten auf Daten zum Arbeitsmarkt, die Hinweise auf kommende Zinsschritte geben können. Ein chinesischer Elektroautohersteller verliert deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Am Dienstag gab es zur Eröffnung kaum Bewegung an den US-Börsen, nachdem die wichtigsten Indizes am Montag alle zum zweiten Mal in Folge leicht zulegten. Der Dow Jones stieg leicht um 0,1 Prozent auf 34.576 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq um 0,1 Prozent auf 15.059 Punkte kletterte und der breitere S&P-500-Index nahezu unverändert bei 4435 Zählern notierte. Auf monatlicher Ebene deutet sich jedoch für alle drei Indizes ein Rückgang an.

Der Nachmittag bietet für Investoren und Anleger neue Daten zum Arbeitsmarkt in den USA, von denen sie sich Hinweise zu kommenden Zinsschritten versprechen. Experten erwarten einen weiteren Rückgang der offenen Stellen auf 9,47 Millionen im Vergleich zu 9,58 Millionen im Jahr zuvor. Das wäre der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren; der Arbeitsmarkt wäre dennoch weiterhin straff.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen