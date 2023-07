Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Banken drücken Wall Street ins Plus – Nasdaq und S&P 500 markieren neues Jahreshoch

Gute Quartalszahlen von JPMorgan und Wells Fargo treiben die US-Börse am Freitag an. Für die Aktien von Coinbase geht es nach der gestrigen Rally wieder abwärts.

New York Gewinnsprünge der Großbanken JPMorgan und Wells Fargo haben Anleger am Freitag zum Einstieg in den US-Aktienmarkt ermuntert. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um jeweils etwa ein halbes Prozent. Dabei markierten die beiden Letzteren mit 14.205,88 beziehungsweise 4524,32 Punkten den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

JPMorgan verdoppelte nach der Übernahme der angeschlagenen Regionalbank First Republic den Quartalsgewinn nahezu. Wells Fargo hob nach einem Anstieg des Überschusses um 57 Prozent die Gesamtjahresziele an.

Es sei schwierig, bei JPMorgan ein Haar in der Suppe zu finden, lobte Octavio Marenzi, Chef der Beratungsfirma Opimas. Selbst die bisherige Problemsparte Investmentbanking gebe wieder Lebenszeichen von sich. Die Aktien von JPMorgan notieren mehr als 1,5 Prozent im Plus. Die Titel von Wells Fargo legten etwa ein halbes Prozent zu.

