Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Banken verderben den Anlegern an der Wall Street die Laune

Die Quartalszahlen der US-Banken sorgen für gedrückte Stimmung an der Börse. Gleichzeitig geht die Talfahrt bei der Tesla-Aktie weiter.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Enttäuschende Ergebnisse großer Banken zum Auftakt der US-Bilanzsaison haben den Anlegern an der Wall Street am Freitag die Laune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,6 Prozent tiefer bei 33.994 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq verloren je 0,8 Prozent auf 3949 und 10.909 Punkte.

Die Aktien von JP Morgan fielen um mehr als drei Prozent, nachdem die Bank im vierten Quartal einen Milliardenbetrag für drohende Kreditausfälle zurückstellte. Bei Wells Fargo brach der Gewinn um 50 Prozent ein, die Titel verloren mehr als vier Prozent.

Auch Citigroup verdiente im Schlussquartal weniger, ebenso wie der Vermögensverwalter Blackrock . Die Aktien gaben jeweils mehr als ein Prozent nach.

Die Papiere von Delta Airlines sackten nach einem trüben Ausblick um 6,5 Prozent ab. Die Fluggesellschaft rechnet im ersten Quartal mit einem Gewinn unterhalb der Analystenschätzungen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen