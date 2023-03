Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börse fällt nach Powell-Aussagen zu Zinspolitik ins Minus

Die Zinsanhebungen der US-Notenbank werden „wahrscheinlich höher“ ausfallen, sagte der Fed-Chef. Die Märkte reagierten sofort.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Börsenbarometer an der Wall Street bewegten sich zu Handelsbeginn in New York verhalten und stürzten dann allesamt um rund ein Prozent ab. Der Dow Jones liegt aktuell bei 33.267 Zählern, der S&P 500 notiert 4020 Zähler und der technologielastige Nasdaq fällt auf einen Wert von 11.598.

Grund für die Reaktionen der US-Anleger ist vermutlich die Rede von Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress. Powell sagte laut Redemanuskript, dass die Zinssätze „wahrscheinlich höher“ sein werden als bisher angenommen. „Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen“, sagte der Notenbankchef.

