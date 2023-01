Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen drehen nach neuen Preisdaten ins Plus – Disney-Aktie ist gefragt

In den USA steigen die Verbraucherpreise weiter, aber weniger dynamisch. Die Entwicklung scheint im aktuellen Kursniveau bereits berücksichtigt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Investoren an der Wall Street gewinnen nach neuen Daten zur US-Inflation neues Vertrauen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt im Handelsverlauf 0,9 Prozent höher, der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewinnen 0,6 Prozent. Zum Auftakt hatten die wichtigsten Indizes noch im Minus gelegen.

Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Dezember auf 6,5 von 7,1 Prozent im November. Dieser Wert war im Vorfeld erwartet worden. Die Kerninflation, die die Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt, lag bei 5,7 Prozent.

„So erfreulich die Inflationsentwicklung auch aussehen mag, einen positiven Impuls wird sie für die Börsen nicht mehr liefern“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der deutliche Rückgang sei schon vollständig in den Kursen eingepreist. „Von daher rechne ich jetzt eher mit Gewinnmitnahmen nach dem Motto 'buy the rumour, sell the fact'.“

Blick auf weitere Einzelwerte:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen