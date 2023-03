Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen geben Gewinne teilweise wieder ab

Nach anfänglichen Gewinnen notieren die US-Indizes kaum verändert. Höhere Arbeitslosenzahlen lassen Anleger auf ein Ende der strengen Zinsmaßnahmen hoffen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen 0,1 Prozent im Minus bei 32.685 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,2 Prozent auf 4036 Zähler an. Die Nasdaq kletterte um 0,5 Prozent auf 11.982 Punkte.

Am Freitag stehen die Februar-Daten des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) an, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Die Januar-Zahlen zeigten eine starke Beschleunigung der Verbraucherausgaben.

„Die Daten, die wir allmählich sehen, sehen weniger rosig aus, und obwohl die Inflation schmerzhaft langsam zurückgeht, bewegt sie sich in die richtige Richtung“, sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom beim Maklerunternehmen Equiti Capital.

„Dies deutet zunehmend darauf hin, dass die Fed kurz davor steht, ihre Zinserhöhungspolitik einzustellen.“ Laut dem Fedwatch-Tool der CME Group werden die Wetten der Händler momentan zu gleichen Teilen zwischen einer Pause und einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed im Mai aufgeteilt.

